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Харківський тракторний завод не розраховується з Пенсійним Фондом вже 5 місяців

Харківський тракторний завод не розраховується з Пенсійним Фондом вже 5 місяців

Київ • УНН

 • 8156 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Харківський тракторний завод заборгував Пенсійному фонду понад 6,5 млн грн. Щомісяця підприємство має сплачувати по 100 тисяч грн боргу, проте розрахунки не здійснюються вже 5 місяців, повідомляє УНН з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

“Рішенням господарського суду Харківської області від 28.01.2014 р. по справі № 922/4914/13 (суддя Жиляєв Є.М.) позов задоволено повністю. Стягнуто з ПАТ „Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе“ на користь Управління пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Харкова заборгованість в розмірі 6 593 997,33 грн. Надано розстрочку виконання даного рішення суду строком на 5 років, шляхом стягнення заборгованості в розмірі 6 593 997,33 грн щомісячно (починаючи з серпня 2014 р. по червень 2019 р.) рівними частками (в розмірі 109 899,96 грн). На примусове виконання рішення суду видано відповідні накази від 14.02.2014 р”, — йдеться в ухвалі суду.

Разом з тим, керівництво ХТЗ ухилилося від виконання своїх зобов’язань перед державою, а саме не здійснило визначених судом платежів впродовж квітня —серпня поточного року.

Нагадаємо, загальна сума заподіяної державним інтересам шкоди з боку службових осіб та власників Харківського тракторного заводу складає 640 млн грн.

Як раніше повідомляв УНН, російський бізнесмен Олег Дерипаска мав намір вивезти потужності ХТЗ до Росії.

Також нагадаємо, фінансово-господарський контроль за Харківським тракторним заводом здійснюють росіяни.

Українські Національні Новини

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