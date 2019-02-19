Харьковская типография оставила агитматериалы под дверью офиса партии

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. В помещении Первомайской облгосадминистрации нашли подозрительную партию агитматериалов и вызвали правоохранителей. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

По данным полиции, 18 февраля в поступила информация от харьковчанина о том, что неизвестные оставили агитационные газеты одной из партий в помещении Первомайской районной государственной администрации.

В ходе проверки работники полиции установили, что газеты были привезены из типографии для дальнейшей передачи представителям партии. В связи с тем, что офис партии был закрыт, печатные материалы оставили в помещении администрации.

Правоохранители внесли информацию о правонарушениях в Журнал единого учета заявлений и сообщений Первомайского отдела полиции. Проверка продолжается.

Как добавили в ведомстве, с начала предвыборной кампании полицейские Харьковской области зарегистрировали 69 сообщений о нарушениях Закона Украины "О выборах Президента Украины".

Напомним, вчера, 18 февраля, полиция Винницкой области получила в сутки 55 сообщений о нарушении виборчого законодательства , составила за ними 4 административных протокола и начала одно уголовное производство.

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