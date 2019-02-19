Харківська типографія залишила агітматеріали під дверима офісу партії

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. У приміщенні Первомайської облдержадміністрації знайшли підозрілу партію агітматеріалів і викликали правоохоронців. Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.

За даними поліції, 18 лютого до надійшла інформація від харків’янина про те, що невідомі залишили агітаційні газети однієї з партій у приміщенні Первомайської районної державної адміністрації.

В ході перевірки працівники поліції встановили, що газети були привезені з типографії для подальшої передачі представникам партії. У зв’язку з тим, що офіс партії був зачинений, друковані матеріали залишили в приміщенні адміністрації.

Правоохоронці внесли інформацію про правопорушення до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Первомайського відділу поліції. Перевірка триває.

Як додали у відомстві, з початку передвиборної кампанії поліцейські Харківської області зареєстрували 69 повідомлень про порушення Закону України "Про вибори Президента України".

Нагадаємо, вчора, 18 лютого, поліція Вінницької області отримала за добу 55 повідомлень про порушення віборчого законодавства, склала за ними 4 адміністративні протоколи і розпочала одне кримінальне провадження.

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