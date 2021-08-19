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Харьковский облсовет уволил Товмасяна с должности и избрал нового председателя

Харьковский облсовет уволил Товмасяна с должности и избрал нового председателя

Киев  •  УНН

 • 19102 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Депутаты Харьковского областного совета проголосовали за увольнение Артура Товмасяна с должности председателя и избрали нового главу Харьковского областного совета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковский областной совет.

Решения были приняты на внеочередном заседании 19 августа.

Цитата:

"Депутаты Харьковского областного совета приняли решение областного совета "Об увольнении с должности председателя Харьковского областного совета VІІІ созыва Товмасяна А. Е. в связи с досрочным прекращением полномочий", - говорится в сообщении.

Кроме того, депутаты Харьковского областного совета поддержали кандидатуру заместителя председателя фракции "Слуги народа" Татьяны Егоровой-Луценко на должность председателя Харьковского областного совета.

"За" проголосовало 75 депутатов.

Справка

Татьяна Егорова-Луценко 25 октября 2020 года была избрана депутатом Харьковского областного совета VІІІ созыва. Была первым заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации в 2020-2021 годах.

Дополнение

17 августа Товмасян сообщил, что подал в отставку.

Председателю Харьковского облсовета Артуру Товмасяну сообщили о подозрении в получении более 1 млн грн взятки.

Высший антикоррупционный суд применил к Артуру Товмасяну меру пресечения в виде залога в размере около 3 млн грн.

Позже за Товмасяна внесли около 3 млн грн залога.

Добавим, что Артура Товмасяна исключили из фракции "Слуги народа" в Харьковском облсовете.

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