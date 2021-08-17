Голова Харківської облради Товмасян подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Голова Харківської обласної ради Артур Товмасян, якого підозрюють в одержанні понад 1 млн грн хабаря, подав у відставку. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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“Прийняв відповідальне та виважене рішення — написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19-го серпня”, — написав Товмасян.
Доповнення
Голові Харківської облради Артуру Товмасяну повідомили про підозру в одержанні понад 1 млн грн хабаря.
Вищий антикорупційний суд застосував до Артура Товмасяна запобіжний захід у вигляді застави у розмірі близько 3 млн грн.
Пізніше за Товмасяна внесли близько 3 млн грн застави.
Додамо, що Артура Товмасяна виключили з фракції “Слуги народу” у Харківській облраді.