Голова Харківської облради Товмасян подав у відставку

Цитата

“Прийняв відповідальне та виважене рішення — написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19-го серпня”, — написав Товмасян.

Доповнення

Голові Харківської облради Артуру Товмасяну повідомили про підозру в одержанні понад 1 млн грн хабаря.



Вищий антикорупційний суд застосував до Артура Товмасяна запобіжний захід у вигляді застави у розмірі близько 3 млн грн.



Пізніше за Товмасяна внесли близько 3 млн грн застави.

Додамо, що Артура Товмасяна виключили з фракції “Слуги народу” у Харківській облраді.