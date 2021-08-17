Председатель Харьковского облсовета Товмасян подал в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян, которого подозревают в получении более 1 млн грн взятки, подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
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“Принял ответственное и взвешенное решение — написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19-го августа”, — написал Товмасян.
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Председателю Харьковского облсовета Артуру Товмасян сообщили о подозрении в получении более 1 млн грн взятки.
Высший антикоррупционный суд применил к Артуру Товмасян мера пресечения в виде залога в размере около 3 млн грн.
Позже Товмасян внесли около 3 млн грн залога.
Добавим, что Артура Товмасян исключили из фракции “Слуги народа” в Харьковском облсовете.