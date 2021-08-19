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Харківська облрада звільнила Товмасяна з посади та обрала нового голову

Харківська облрада звільнила Товмасяна з посади та обрала нового голову

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Депутати Харківської обласної ради проголосували за звільнення Артура Товмасяна з посади голови та обрали нову голову Харківської обласної ради. Про це УНН повідомляє з посиланням на Харківську обласну раду.

Рішення були ухвалені на позачерговому засіданні 19 серпня.

Цитата:

“Депутати Харківської обласної ради ухвалили рішення обласної ради “Про звільнення з посади голови Харківської обласної ради VІІІ скликання Товмасяна А. Е. у зв’язку із достроковим припиненням повноважень”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, депутати Харківської обласної ради підтримали кандидатуру заступника голови фракції “Слуги народу” Тетяни Єгорової-Луценко на посаду голови Харківської обласної ради.

“За” проголосувало 75 депутатів.

Довідка

Тетяна Єгорова-Луценко 25 жовтня 2020 року була обрана депутаткою Харківської обласної ради VІІІ скликання. Була першим заступником голови Харківської обласної державної адміністрації у 2020-2021 роках.

Доповнення

17 серпня Товмасян повідомив, що подав у відставку.

Голові Харківської облради Артуру Товмасяну повідомили про підозру в одержанні понад 1 млн грн хабаря.

Вищий антикорупційний суд застосував до Артура Товмасяна запобіжний захід у вигляді застави у розмірі близько 3 млн грн.

Пізніше за Товмасяна внесли близько 3 млн грн застави.

Додамо, що Артура Товмасяна виключили з фракції “Слуги народу” у Харківській облраді.

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