Харківська облрада звільнила Товмасяна з посади та обрала нового голову
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Депутати Харківської обласної ради проголосували за звільнення Артура Товмасяна з посади голови та обрали нову голову Харківської обласної ради. Про це УНН повідомляє з посиланням на Харківську обласну раду.
Рішення були ухвалені на позачерговому засіданні 19 серпня.
Цитата:
“Депутати Харківської обласної ради ухвалили рішення обласної ради “Про звільнення з посади голови Харківської обласної ради VІІІ скликання Товмасяна А. Е. у зв’язку із достроковим припиненням повноважень”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, депутати Харківської обласної ради підтримали кандидатуру заступника голови фракції “Слуги народу” Тетяни Єгорової-Луценко на посаду голови Харківської обласної ради.
“За” проголосувало 75 депутатів.
Довідка
Тетяна Єгорова-Луценко 25 жовтня 2020 року була обрана депутаткою Харківської обласної ради VІІІ скликання. Була першим заступником голови Харківської обласної державної адміністрації у 2020-2021 роках.
Доповнення
17 серпня Товмасян повідомив, що подав у відставку.
Голові Харківської облради Артуру Товмасяну повідомили про підозру в одержанні понад 1 млн грн хабаря.
Вищий антикорупційний суд застосував до Артура Товмасяна запобіжний захід у вигляді застави у розмірі близько 3 млн грн.
Пізніше за Товмасяна внесли близько 3 млн грн застави.
Додамо, що Артура Товмасяна виключили з фракції “Слуги народу” у Харківській облраді.