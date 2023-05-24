Харьковскую область ночью атаковали "шахедами" - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Харьковскую область, по предварительным данным, ночью российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Этой ночью в Великобурлукской громаде возникли 4 пожара, по предварительным данным, оккупанты нанесли удары дронами-камикадзе Shahed. Горело помещение школы, офисные здания и Дом культуры. Спасатели Харьковской области ликвидировали все пожары", - сообщил Синегубов.
Детали
По его словам, в целом за прошедшие сутки российские оккупанты наносили удары по Чугуевскому, Харьковскому, Купянскому районам области:
-
- В селе Липцы Харьковского района в результате обстрелов повреждены частные дома, гаражи. Пострадавших нет.
-
- Также в течение суток враг наносил интенсивные удары по городу Волчанск Чугуевского района. Повреждены жилые дома, придомовые территории и транспортные средства. Получил минно-взрывную травму мужчина 33 лет.
-
- В городе Купянск обратился к медикам 56-летний мужчина со взрывной травмой.
-
Оба пострадавших, по его словам, госпитализированы, состояние - среднее.
"На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, нанес авиаудары возле Кисловки и Котляровки. ВСУ продолжают успешно оборонять Харьковскую область!" - указал глава ОВА.
Дополнение
Генштаб сообщал, что за прошедшие сутки украинские воины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, 4 ударных беспилотника типа “Shahed” и 1 разведывательный дрон типа “Zala”.