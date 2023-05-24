Харківщину вночі атакували "шахедами" - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Харківську область, за попередніми даними, вночі російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Цієї ночі у Великобурлуцькій громаді виникли 4 пожежі, за попередніми даними, окупанти завдали ударів дронами-камікадзе Shahed. Горіло приміщення школи, офісні будівлі та Будинок культури. Рятувальники Харківщини ліквідували усі пожежі", - повідомив Синєгубов.
Деталі
З його слів, загалом минулої доби російські окупанти наносили удари по Чугуївському, Харківському, Куп’янському районах області:
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- У селі Липці Харківського району внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, гаражі. Потерпілих немає.
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- Також протягом доби ворог завдавав інтенсивних ударів по місту Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені житлові будинки, прибудинкові території та транспортні засоби. Отримав мінно-вибухову травму чоловік 33 років.
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- У місті Куп’янськ звернувся до медиків 56-річний чоловік із вибуховою травмою.
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Обидва потерпілі, з його слів, госпіталізовані, стан - середній.
"На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, завдав авіаударів біля Кислівки та Котлярівки. ЗСУ продовжують успішно обороняти Харківщину!" - вказав голова ОВА.
Доповнення
Генштаб повідомляв, що минулої доби українські воїни знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52, 4 ударних безпілотників типу “Shahed” та 1 розвідувальний дрон типу “Zala”.