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Харьковщина: за текущие сутки от обстрелов оккупантов погибло 8 человек, среди которых ребенок и 19 раненых

Киев • УНН

 • 167589 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Председатель Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что за текущие сутки от обстрелов оккупантов погибло 8 человек, среди которых ребенок и 19 раненых, среди которых двое детей. Об этом информирует УНН.

Харьковщина: за текущие сутки от обстрелов оккупантов погибло 8 человек, среди которых ребенок и 19 раненых

Детали

Сегодня днем продолжились обстрелы областного центра, в частности в районе Холодной Горы, несколько часов назад оккупанты в очередной раз обстреляли Салтовку, попали в 16-этажку.

В результате дневных атак по городу и области области, к сожалению, есть 8 погибших, в том числе ребенок 13 лет. Раненых-19, среди них двое детей 4 и 9 лет.

Цитата

"Кроме того, мы зафиксировали использование врагом мин отложенного действия. Они не срабатывают сразу, только тогда, когда их заденет человек или другой фактор движения. Поэтому они еще более опасны. Находили их в разных районах города Харьков - Индустриальном, Киевском, Немышлянском и др. Оккупанты такие мины разбрасывали около 01:30 часов ночи из артиллерии. Спасатели ликвидировали их весь день, удалось уничтожить более 80 мин. Мы продолжаем находить их на крышах, на чердаках и даже на детских площадках", - сообщил Синегубов.

Председатель ОГА призывает горожан быть крайне осторожными, не подходить к объектам и при выявлении сразу звонить 101.

Области По сложным остается Изюмский направление. Оккупанты пытаются удержать рубежи, которые были захвачены ранее. Но им это не удается, потому что наша украинская армия крепко держит позиции и не пускает оккупантов.

Напомним

Ранее, Олег Синегубов сообщал, что оснований для массовой эвакуации жителей Харькова на сегодня нет, защитники держат оборону города.

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