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Харківщина: за поточну добу від обстрілів окупантів загинуло 8 людей, серед яких дитина та 19 поранених

Київ • УНН

 • 167589 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Голова Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов повідомив, що за поточну добу від обстрілів окупантів загинуло 8 людей, серед яких дитина та 19 поранених, серед яких двоє дітей. Про це інформує УНН.

Харківщина: за поточну добу від обстрілів окупантів загинуло 8 людей, серед яких дитина та 19 поранених

Деталі

Сьогодні вдень продовжилися обстріли обласного центру, зокрема в районі Холодної Гори, кілька годин тому окупанти вкотре обстріляли Салтівку, влучили у 16-поверхівку.

Унаслідок денних атак по місту та області області, на жаль, є 8 загиблих, в тому числі дитина 13 років. Поранених - 19, серед них двоє дітей 4 та 9 років.

Цитата

"Крім того, ми зафіксували використання ворогом мін відкладеної дії. Вони не спрацьовують одразу, лише тоді, коли їх зачепить людина чи інший фактор руху. Тому вони ще більш небезпечні. Знаходили їх в різних районах міста Харків - Індустріальному, Київському, Немишлянському та ін. Окупанти такі міни розкидали близько 01:30 години ночі із артилерії. Рятувальники ліквідовували їх весь день, вдалося знищити більше 80 мін. Ми продовжуємо знаходити їх на дахах, на горищах і навіть на дитячих майданчиках", - повідомив Синєгубов.

Голова ОДА закликає містян бути вкрай обережними, не підходити до об’єктів та при виявленні одразу телефонувати 101.

По області складним залишається Ізюмський напрямок. Окупанти намагаються утримати рубежі, що були захоплені раніше. Але їм це не вдається, бо наша українська армія міцно тримає позиції та не пускає окупантів.

Нагадаємо

Раніше, Олег Синєгубов повідомляв, що підстав для масової евакуації жителів Харкова на сьогодні немає, захисники міцно тримають оборону міста.

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