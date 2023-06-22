Харьковская область: под вражеские обстрелы попал мясокомбинат

Цитата

"В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены здания мясокомбината, жилые дома и хозяйственные постройки. Произошли пожары", - написал Синегубов в Telegram.

Детали

По данным главы ОВА, в целом за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области:



В селе Кругляковка Купянского района обстрелом повреждены 2 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Получил осколочное ранение и был госпитализирован гражданский мужчина 49 лет.

Купянского района обстрелом повреждены 2 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Получил осколочное ранение и был госпитализирован гражданский мужчина 49 лет.

В селе Пыльная Харьковского района поврежден дом.

Харьковского района поврежден дом.

В селе Басово Богодуховского района повреждены 2 частных дома.

Богодуховского района повреждены 2 частных дома.

Напомним

Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области произошли лесные пожары.