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Харьковская область: под вражеские обстрелы попал мясокомбинат

Киев • УНН

 • 850028 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Харьковскую область за минувшие сутки российские войска обстреливали в четырех районах, в частности, в Волчанске повредили здания мясокомбината, в области есть раненый человек, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Харьковская область: под вражеские обстрелы попал мясокомбинат

Цитата

"В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены здания мясокомбината, жилые дома и хозяйственные постройки. Произошли пожары", - написал Синегубов в Telegram.

Детали

По данным главы ОВА, в целом за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области:

  • В селе Кругляковка Купянского района обстрелом повреждены 2 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Получил осколочное ранение и был госпитализирован гражданский мужчина 49 лет.
  • В селе Пыльная Харьковского района поврежден дом.
  • В селе Басово Богодуховского района повреждены 2 частных дома.

Напомним

Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области произошли лесные пожары.

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