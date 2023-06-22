Харьковская область: под вражеские обстрелы попал мясокомбинат
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Харьковскую область за минувшие сутки российские войска обстреливали в четырех районах, в частности, в Волчанске повредили здания мясокомбината, в области есть раненый человек, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Цитата
"В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены здания мясокомбината, жилые дома и хозяйственные постройки. Произошли пожары", - написал Синегубов в Telegram.
Детали
По данным главы ОВА, в целом за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области:
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- В селе Кругляковка Купянского района обстрелом повреждены 2 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Получил осколочное ранение и был госпитализирован гражданский мужчина 49 лет.
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- В селе Пыльная Харьковского района поврежден дом.
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- В селе Басово Богодуховского района повреждены 2 частных дома.
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Напомним
Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области произошли лесные пожары.