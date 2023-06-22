Харківщина: під ворожі обстріли потрапив м'ясокомбінат
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Харківську область за минулу добу російські війська обстрілювали у чотирьох районах, зокрема, у Вовчанську пошкодили будівлі м'ясокомбінату, в області є поранена людина, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлі м'ясокомбінату, житлові будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі", - написав Синєгубов у Telegram.
Деталі
За даними голови ОВА, загалом протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області:
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- У селі Кругляківка Куп'янського району обстрілом пошкоджено 2 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 49 років.
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- У cелі Пильна Харківського району пошкоджено будинок.
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- У селі Басове Богодухівського району пошкоджено 2 приватних будинки.
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Нагадаємо
Через ворожі обстріли на Харківщині сталися лісові пожежі.