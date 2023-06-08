Харьковщина: оккупанты попали из танка в многоквартирный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали из артиллерии, минометов, танков и ракетного вооружения населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
В селе Стрелечья Харьковского района армия рф попала из танка в многоквартирный дом. В результате произошел пожар, уничтожена квартира на 5 этаже, заявил Синегубов.
По его словам, также в результате обстрелов в Волчанске Чугуевского района области повреждены 6 частных жилых домов, автомобиль и здания гражданского предприятия. Произошли пожары.
Кроме того, около 23:00 оккупанты нанесли удар ракетами С-300 по селу Малиновка Чугуевского района. Повреждено гражданское предприятие. Пострадавших нет, заявил председатель Харьковской ОГА.
Дополнение
Также Синегубов сообщил, что 7 июня в поле, неподалеку от села Гавриловка Чугуевского района, 39-летний мужчина подорвался на мине, его госпитализировали.
К этому, в области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехники обезвредили 131 взрывоопасный предмет.
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