Харьковщина: оккупанты попали из танка в многоквартирный дом

Детали

В селе Стрелечья Харьковского района армия рф попала из танка в многоквартирный дом. В результате произошел пожар, уничтожена квартира на 5 этаже, заявил Синегубов.

По его словам, также в результате обстрелов в Волчанске Чугуевского района области повреждены 6 частных жилых домов, автомобиль и здания гражданского предприятия. Произошли пожары.

Кроме того, около 23:00 оккупанты нанесли удар ракетами С-300 по селу Малиновка Чугуевского района. Повреждено гражданское предприятие. Пострадавших нет, заявил председатель Харьковской ОГА.

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Также Синегубов сообщил, что 7 июня в поле, неподалеку от села Гавриловка Чугуевского района, 39-летний мужчина подорвался на мине, его госпитализировали.

К этому, в области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехники обезвредили 131 взрывоопасный предмет.

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