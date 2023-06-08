Харківщина: окупанти влучили з танка в багатоквартирний будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали з артилерії, мінометів, танків та ракетного озброєння населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, пише УНН.
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У селі Стрілеча Харківського району армія рф влучила з танка в багатоквартирний будинок. В результаті сталася пожежа, знищено квартиру на 5 поверсі, заявив Синєгубов.
За його словами, також внаслідок обстрілів у Вовчанську Чугуївського району області пошкоджено 6 приватних житлових будинків, автомобіль та будівлі цивільного підприємства. Сталися пожежі.
Крім того, близько 23:00 окупанти завдали удару ракетами С-300 по селу Малинівка Чугуївського району. Пошкоджено цивільне підприємство. Постраждалих немає, заявив голова Харківської ОДА.
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Також Синєгубов повідомив, що 7 червня в полі, неподалік від села Гаврилівка Чугуївського району, 39-річний чоловік підірвався на міні, його госпіталізували.
Також в області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки знешкодили 131 вибухонебезпечний предмет.
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