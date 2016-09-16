Х.Клинтон и Д.Трамп почти сравнялись по популярности

Уточняется, что за Д.Трампа на выборах в ноябре 2016 готовы отдать свой голос 40% респондентов, Х.Клинтон набрала 41%.

Кандидат от либертарианской партии Гэри Джонсон получил 8% голосов опрошенных американцев, а за претендентку от партии "зеленых" Джилл Стейн выступают 3%.

Однако по итогам социологического исследования, в котором респондентам было предложено выбрать только из двух основных кандидатов, Д.Трамп немного вырвался вперед (46% против 45% в Х.Клинтон). Телеканал отмечает, что такие показатели связаны с тем, что Д.Трамп последнее время избегал спорных высказываний, а Х.Клинтон столкнулась с проблемами относительно состояния ее здоровья.



Напомним, в опросе, который проводился ранее, Х.Клинтон уступала своему конкуренту Д.Трамп на 2%.