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15 марта, 19:03 • 116049 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169371 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139653 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131982 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113687 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105968 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101810 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Х.Клинтон и Д.Трамп почти сравнялись по популярности

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Согласно данным общенационального опроса, кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон и ее оппонент от республиканцев Дональд Трамп пользуются практически одинаковой поддержкой избирателей, передает УНН со ссылкой на Fox News.

Уточняется, что за Д.Трампа на выборах в ноябре 2016 готовы отдать свой голос 40% респондентов, Х.Клинтон набрала 41%.

Кандидат от либертарианской партии Гэри Джонсон получил 8% голосов опрошенных американцев, а за претендентку от партии "зеленых" Джилл Стейн выступают 3%.

Однако по итогам социологического исследования, в котором респондентам было предложено выбрать только из двух основных кандидатов, Д.Трамп немного вырвался вперед (46% против 45% в Х.Клинтон). Телеканал отмечает, что такие показатели связаны с тем, что Д.Трамп последнее время избегал спорных высказываний, а Х.Клинтон столкнулась с проблемами относительно состояния ее здоровья.

Напомним, в опросе, который проводился ранее, Х.Клинтон уступала своему конкуренту Д.Трамп на 2%.

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