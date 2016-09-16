Х.Клінтон і Д.Трамп майже зрівнялися за популярністю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Згідно з даними загальнонаціонального опитування, кандидат на пост президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон і її опонент від республіканців Дональд Трамп користуються практично однаковою підтримкою виборців, передає УНН з посиланням на Fox News.
Уточнюється, що Д.Трампу на виборах в листопаді 2016 року готові віддати свій голос 40% респондентів, Х.Клінтон набрала 41%.
Кандидат від Лібертаріанської партії Гері Джонсон отримав 8% голосів опитаних американців, а за претендентку від партії “зелених” Джилл Стейн виступають 3%.
Однак за підсумками соціологічного дослідження, в якому респондентам було запропоновано вибрати лише з двох основних кандидатів, Д.Трамп трохи вирвався вперед (46% проти 45% у Х.Клінтон). Телеканал зазначає, що такі показники пов’язані з тим, що Д.Трамп останнім часом уникав спірних висловлювань, а Х.Клінтон зіткнулася з проблемами щодо стану її здоров’я.
Нагадаємо, в опитуванні, яке проводилося раніше, Х.Клінтон поступалася своєму конкуренту Д.Трампу на 2%.