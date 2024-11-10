«Каждый видит, как это работает": Зеленский заявил, что российские военные объекты становятся все более достижимыми для наших воинов
Киев • УНН
Президент поблагодарил военных за успешные удары дронов по российским объектам в тылу врага.
Украинские дальнобойные дроны достигают военных российских объектов в глубоком тылу врага. В своем вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов за удары украинских дронов, передает УНН.
"Прежде всего слова благодарности всем нашим воинам, которые обеспечивают удары наших дронов. Каждый видит, как это работает. Дроны на фронте, а также наши дальнобойные дроны - в глубоком российском тылу. Российские военные объекты становятся все более достижимыми для наших воинов. Я благодарю Службу безопасности Украины и ребят из Сил специальных операций. Российские военные склады, аэродромы, их предприятия ВПК - не спрячут", - выразил благодарность Зеленский.
Президент подчеркнул, что жизненно важны усилия всех, кто уничтожает российскую технику на фронте.
"В частности, только спецназовцы Службы безопасности и только российских танков уничтожили уже более чем тысячу триста. Каждый восьмой уничтоженный Украиной российский танк - на счету ребят из СБУ. Я благодарен и воинам Главного управления разведки. Всем подразделениям, которые выполняют задачи и на востоке нашего государства - в боях и в тылу врага", - заявил глава государства.
Напомним,
В ночь с 9 на 10 ноября ВСУ нанесли удар по складам боеприпасов 1060-го центра материально-технического обеспечения РФ в Брянской области. Зафиксировано не менее 8 взрывов и две точки возгорания на территории воинской части.