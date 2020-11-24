Карантин в Украине жизненно необходим - глава МОЗ

“Начиная с июля у нас действовал адаптивный карантин. Мы просили, обращались с большой просьбой придерживаться тех правил, которые установлены. Результат этого мы с вами все увидели. Мы сегодня имеем почти 15 тыс. больных. Введение любых карантина, противоэпидемических мероприятий — это жизненная наша необходимость. Это вводится с одной целью — чтобы остановить распространение болезни и как следствие оставить способность медицинской системы оказывать медицинскую помощь. Это не просто какая-то прихоть, что мы решили, потому что нам так захотелось. Это рецепт лечения. Если мы выписываем рецепт при любой болезни, где прописано: пять капельниц, три таблетки и еще какие-то лекарства, а мы из этого рецепта ничего не выполняем, а прямо на него смотрим и говорим, что это такое лечение, которое вряд ли нас вылечит, то врядли мы излечимся. Так же и здесь. Все эти ограничительные меры, они направлены на одно: для того, чтобы уменьшить распространение болезни”, — рассказал Степанов.

Напомним, правительство 11 ноября ввело “карантин выходного дня” — на три пары выходных до конца ноября. В эти дни не должно работать ничего, кроме общественного транспорта, продуктовых магазинов, заправок, аптек и ряда других учреждений.