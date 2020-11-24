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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 29124 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 86660 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102732 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118725 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 153093 просмотра

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Карантин в Украине жизненно необходим - глава МОЗ

Карантин в Украине жизненно необходим - глава МОЗ

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Введение в Украине любых карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса — это не прихоть, а жизненная необходимость. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНН.

“Начиная с июля у нас действовал адаптивный карантин. Мы просили, обращались с большой просьбой придерживаться тех правил, которые установлены. Результат этого мы с вами все увидели. Мы сегодня имеем почти 15 тыс. больных. Введение любых карантина, противоэпидемических мероприятий — это жизненная наша необходимость. Это вводится с одной целью — чтобы остановить распространение болезни и как следствие оставить способность медицинской системы оказывать медицинскую помощь. Это не просто какая-то прихоть, что мы решили, потому что нам так захотелось. Это рецепт лечения. Если мы выписываем рецепт при любой болезни, где прописано: пять капельниц, три таблетки и еще какие-то лекарства, а мы из этого рецепта ничего не выполняем, а прямо на него смотрим и говорим, что это такое лечение, которое вряд ли нас вылечит, то врядли мы излечимся. Так же и здесь. Все эти ограничительные меры, они направлены на одно: для того, чтобы уменьшить распространение болезни”, — рассказал Степанов.

Напомним, правительство 11 ноября ввело “карантин выходного дня” — на три пары выходных до конца ноября. В эти дни не должно работать ничего, кроме общественного транспорта, продуктовых магазинов, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Украинские Национальные Новости

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