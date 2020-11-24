Карантин в Україні життєво необхідний — очільник МОЗ

“Починаючи з липня у нас діяв адаптивний карантин. Ми просили, зверталися з великим проханням дотримуватися тих правил, які встановлені. Результат цього ми з вами всі побачили. Ми сьогодні маємо майже 15 тисяч хворих. Введення будь-яких карантинних обмежень, протиепідемічних заходів — це життєва наша необхідність. Це вводиться з однією метою — щоб зупинити розповсюдження хвороби і як наслідок залишити здатність медичної системи надавати медичну допомогу. Це не просто якась там забаганка, що ми вирішили, бо нам так захотілося. Це рецепт лікування. Якщо ми виписуємо рецепт при будь-якій хворобі, де прописано: п’ять крапельниць, три пігулки і ще якісь ліки, а ми з цього рецепта нічого не виконуємо, а просто на нього дивимось і говоримо, що це таке лікування, яке навряд чи нас вилікує, то наврядче ми вилікуємось. Так само і тут. Всі ці обмежувальні заходи, вони направлені на одне: для того, щоб зменшити розповсюдження хвороби”, — розвовів Степанов.

Нагадаємо, уряд 11 листопада ввів “карантин вихідного дня” — на три пари вихідних до кінця листопада. У ці дні не повинно працювати нічого, окрім громадського транспорту, продуктових магазинів, заправок, аптек і низки інших установ.