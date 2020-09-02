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Капитан швейцарской сборной накануне матча Лиги наций высказался о команде Украины

Киев • УНН

 • 16246 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака поделился ожиданиями от матча против Украины, передает УНН со ссылкой на Tribuna.com.

Капитан швейцарской сборной накануне матча Лиги наций высказался о команде Украины

"Скажу откровенно, капитанская повязка для меня не важна. Я выхожу на поле приносить пользу команде и выполнять установки тренера. А капитан я, или нет, не имеет значения.

Думаю, что завтрашняя игра получится интересной. Сборная Украины обладает крепким составом. Эта команда, на мой взгляд, сильна своим коллективом", - сказал он.

Отметим, что матч состоится завтра, 3 сентября, во Львове.

Также напомним, ранее президент УАФ Андрей Павелко высказал пожелание, чтобы матчи Лиги Наций с Германией и Испанией наша национальная сборная по футболу сыграли со зрителями. 

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