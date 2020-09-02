Капітан швейцарської збірної напередодні матчу Ліги націй висловився про команду України

"Скажу відверто, капітанська пов'язка для мене не важлива. Я виходжу на поле приносити користь команді і виконувати настанови тренера. А капітан я, чи ні, не має значення.

Думаю, що завтрішня гра вийде цікавою. Збірна України має міцний склад. Ця команда, на мій погляд, сильна своїм колективом", - сказав він.

Відзначимо, що матч відбудеться завтра, 3 вересня, у Львові.

Також нагадаємо, раніше президент УАФ Андрій Павелко висловив побажання, щоб матчі Ліги Націй з Німеччиною та Іспанією наша національна збірна з футболу зіграла з глядачами.