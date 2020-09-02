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Капітан швейцарської збірної напередодні матчу Ліги націй висловився про команду України

Київ • УНН

 • 16246 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Капітан збірної Швейцарії Граніт Джака поділився очікуваннями від матчу проти України, передає УНН з посиланням на Tribuna.com.

Капітан швейцарської збірної напередодні матчу Ліги націй висловився про команду України

"Скажу відверто, капітанська пов'язка для мене не важлива. Я виходжу на поле приносити користь команді і виконувати настанови тренера. А капітан я, чи ні, не має значення.

Думаю, що завтрішня гра вийде цікавою. Збірна України має міцний склад. Ця команда, на мій погляд, сильна своїм колективом", - сказав він.

Відзначимо, що матч відбудеться завтра, 3 вересня, у Львові.

Також нагадаємо, раніше президент УАФ Андрій Павелко висловив побажання, щоб матчі Ліги Націй з Німеччиною та Іспанією наша національна збірна з футболу зіграла з глядачами.

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