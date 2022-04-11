Канцлер Австрии после переговоров с путиным: я не испытываю "особого оптимизма"

Цитата

"На данный момент я не испытываю особого оптимизма после переговоров с путиным. Наступление (в Украине) готовится решительно", - сказал Нехаммер на брифинге в Москве после встречи двух лидеров ранее в тот же день.

"Я дал понять господину путину, что его позицию, его взгляды никто не разделяет. Он рассматривает это как операцию по самообороне российской федерации. Он называет это специальными военными операциями. Я называю это войной", - заметил канцлер.

Детали

Нехаммер, однако, отметил, что "было также ясно и узнаваемо, что российский президент по-прежнему доверяет" переговорам между россией и Украиной в Турции.

Добавим

Нехаммер — первый европейский лидер, который встретился с Путиным с глазу на глаз с момента начала вторжения в Украину.