Канцлер Австрії після переговорів із путіним: я не відчуваю "особливого оптимізму"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив у понеділок, що він не відчув "особливого оптимізму" після переговорів із президентом росії володимиром путіним. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
Цитата
"На даний момент я не відчуваю особливого оптимізму після переговорів з путіним. Наступ (в Україні) готується рішуче", - сказав Нехаммер на брифінгу в Москві після зустрічі двох лідерів раніше того ж дня.
"Я дав зрозуміти пану путіну, що його позицію, його погляди ніхто не поділяє. Він розглядає це як операцію з самооборони російської федерації. Він називає це спеціальними військовими операціями. Я називаю це війною", - зауважив канцлер.
Деталі
Нехаммер, однак, зазначив, що "було також ясно і впізнавано, що російський президент, як і раніше, довіряє" переговорам між росією та Україною в Туреччині.
Додамо
Нехаммер — перший європейський лідер, який зустрівся з Путіним віч-на-віч з моменту початку вторгнення в Україну.