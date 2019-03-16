Кандидат в президенты США от демократов заявил о своем хакерском прошлом

Организация была основана в 1984 году в городе Лаббок в Техасе, группу в шутку назвали в честь заброшенной скотобойни.

Хакеры предоставляли простым пользователям доступ к инструментам, которые помогали им взламывать компьютеры с операционной системой Windows. Cult of the Dead Cow также прославилась благодаря придуманному слову “хактивизм”, означающему использование компьютеров для продвижения политических идей, защиты прав человека, свободы слова и информации.

Члены Cult of the Dead Cow десятилетиями хранили в тайне участие О’Рурка в этой организации, не желая ставить под угрозу его политическую карьеру. Нет никаких доказательств того, что О’Рурк когда-либо участвовал в хакерской деятельности, взламывал компьютеры или писал коды для взломов, отмечает Reuters. Однако участие в Cult of the Dead Cow помогло ему сформировать свою стратегию в области технологий, медиа и руководства, подчеркивает агентство.

“В этом и заключается глубокая ценность — быть в стороне от системы и критически смотреть на нее, получая удовольствие от этого. Я думаю, что Cult of the Dead Cow — отличный тому пример”, — заявил О’Рурк.

Напоминаем, экс-конгрессмен Бето О’Рурк заявил о намерении баллотироваться на пост президента США.