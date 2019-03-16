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Кандидат в президенти США від демократів заявив про своє хакерське минуле

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Кандидат в президенти США від Демократичної партії Бето О’Рурк в інтерв’ю Reuters розповів, що перебував в найстаршому американському хакерському угрупованні Cult of the Dead Cow, коли був підлітком, повідомляє УНН.

Кандидат в президенти США від демократів заявив про своє хакерське минуле

Організація була заснована в 1984 році в місті Лаббок в Техасі, групу жартома назвали в честь закинутої скотобійні.

Хакери надавали простим користувачам доступ до інструментів, які допомагали їм зламувати комп’ютери з операційною системою Windows. Cult of the Dead Cow також прославилася завдяки придуманому слову “хактівізм”, що означає використання комп’ютерів для просування політичних ідей, захисту прав людини, свободи слова та інформації.

Члени Cult of the Dead Cow десятиліттями зберігали в таємниці участь О’Рурка в цій організації, не бажаючи ставити під загрозу його політичну кар’єру. Немає ніяких доказів того, що О’Рурк коли-небудь брав участь в хакерській діяльності, зламував комп’ютери або писав коди для зламів, відзначає Reuters. Однак участь в Cult of the Dead Cow допомогла йому сформувати свою стратегію в області технологій, медіа та керівництва, підкреслює агентство.

“У цьому і полягає глибока цінність — бути в стороні від системи і критично дивитися на неї, отримуючи задоволення від цього. Я думаю, що Cult of the Dead Cow — чудовий тому приклад”, — заявив О’Рурк.

Нагадуємо, екс-конгресмен Бето О’Рурк заявив про намір балотуватися на пост президента США.

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