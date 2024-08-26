Канадский орган призывает раскрыть использование ИИ службами безопасности

Федеральный консультативный орган в Канаде призвал службы безопасности страны раскрыть информацию о текущем и будущем использовании систем искусственного интеллекта (ИИ) и программных приложений. В новом докладе Консультативная группа прозрачности национальной безопасности также предложила правительству рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство для надзора за использованием ИИ федеральными агентствами, сообщает Castanet, передает УНН.

Детали

Группа, созданная в 2019 году, продолжает работать над повышением прозрачности и подотчетности в сфере национальной безопасности, что является важной частью правительственной программы по открытости. Канадские службы безопасности заявили о поддержке идеи открытости, но отметили, что специфика их работы ограничивает возможности публичного разглашения информации. Несмотря на это, они уже активно используют ИИ для выполнения различных задач, таких как перевод документов и выявление угроз.

В докладе также отмечается важность информирования общественности о целях и задачах служб безопасности, в частности при сотрудничестве с частным сектором, чтобы избежать недоверия. Одна из ключевых проблем - это сложность объяснения работы ИИ из-за непрозрачности алгоритмов и моделей машинного обучения.

Канада уже выпустила руководство по использованию ИИ и предложила Закон об искусственном интеллекте и данных, который сейчас рассматривается парламентом. Однако, закон не распространяется на государственные учреждения, такие как службы безопасности, что повлекло рекомендации консультативной группы расширить его действие.

В докладе также упоминается случай с 2021 года, когда Королевская канадская конная полиция нарушила закон, используя программное обеспечение для распознавания лиц, что привело к созданию Программы внедрения технологий для оценки соответствия методов сбора данных законодательству о конфиденциальности.

Министерство общественной безопасности Канады сообщило, что рекомендации доклада были переданы соответствующим органам, но не уточнило, будут ли они реализованы и когда это может произойти.

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