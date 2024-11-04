Камала Харрис досрочно проголосовала на выборах президента США

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис в воскресенье, 3 ноября досрочно проголосовала на выборах. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что во время встречи с журналистами в Детройте, где она проводит предвыборную кампанию, Харрис сообщила, что отправила бюллетень по почте.

Да, я заполнила свой бюллетень и отправила его. Так что я проголосовала,