Камала Харрис досрочно проголосовала на выборах президента США
Киев • УНН
Кандидат в президенты США Камала Харрис досрочно проголосовала на выборах, отправив бюллетень по почте. Она поделилась видео с бюллетенем в соцсетях и выразила уверенность в победе.
Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис в воскресенье, 3 ноября досрочно проголосовала на выборах. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что во время встречи с журналистами в Детройте, где она проводит предвыборную кампанию, Харрис сообщила, что отправила бюллетень по почте.
Да, я заполнила свой бюллетень и отправила его. Так что я проголосовала,
После этого Харрис опубликовала видео в социальных сетях, в котором держала свой бюллетень для голосования, и призвала других воспользоваться возможностью проголосовать досрочно.
"Да, эта гонка будет напряженной, но мы победим", - сказала она.
Британский "мегаопрос" склоняется к победе Харрис на выборах президента США - СМИ3 ноября 2024, 18:25 • 12795 просмотров