Калашников о ситуации возле Часового Яра: не простая и напряженная

Ситуация у Часового Яра в Бахмутском районе достаточно не простая и напряженная. россияне пытаются осуществлять штурмовые действия на населенные пункты, которые прикрывают Часов Яр - это Богдановское и Ивановское. Об этом сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича - Олег Калашников в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Да, ситуация достаточно не простая и напряженная. Это уже не первый день и не первый месяц. Они действительно пытаются осуществлять штурмовые действия на населенные пункты, которые прикрывают Часов Яр - это Богдановское и Ивановское. Также пытаются осуществлять наступательные действия между этими пунктами. Здесь мы видим, что они задействуют свою пехоту при поддержке боевой бронированной техники, как тяжелой, так и боевые бронированные машины для десанта, - сказал Калашников комментируя ситуацию в Часовом Яру.

По его словам, также россияне задействуют и авиационную составляющую. "Непосредственно на поле боя появляются их штурмовые самолеты. Однако все их атаки были отбиты, они отошли", - отметил он.

Дополнение

5 апреля начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" полковник Андрей Задубинный сообщал, что российские оккупанты не вышли на окраины Часового Яра в Бахмутском районе Донецкой области. Там продолжаются бои на подступах.