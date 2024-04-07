Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
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Калашников о ситуации возле Часового Яра: не простая и напряженная
Ситуация в районе Часового Яра в Бахмутском районе остается достаточно сложной и напряженной: россияне пытаются осуществить штурмовые действия на населенные пункты, прикрывающие Часов Яр, но их атаки были отбиты.
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
С наступлением весны дерматолог Ксения Коновцева советует ежедневно пользоваться солнцезащитными средствами для защиты кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, гиперпигментации и рака кожи, выбирать средства в соответствии с типом и потребностями кожи, а также принимать дополнительные меры защиты, например, носить солнцезащитные очки и головные уборы.
Гуменюк о мобилизации в армию рф: жители оккупированных территорий "на карандаше"
Планы россии мобилизовать 300 000 человек могут коснуться жителей временно оккупированных территорий, которые подали заявки на включение в списки избирателей во время кампании так называемого "референдума", поскольку их данные засчитываются как дополнительный ресурс для призыва на военную службу.
Сутки на Харьковщине: удары по Харькову и Лозовскому, есть погибшие и раненые
7 апреля российские войска нанесли удары по Харькову и населенным пунктам Харьковского, Изюмского и Купянского районов, что привело к человеческим жертвам, повреждениям жилых домов, учебных заведений и инфраструктуры.
Гуменюк о ситуации в районе Роботино: рф снизила свое давление на суше, но переключились на авиацию
российские оккупанты уменьшили наземное давление вблизи Роботино в Запорожской области, но усилили воздушные удары, используя управляемые бомбы и неуправляемые авиационные ракеты, чтобы препятствовать продвижению украинских войск.
В Харькове изменено движение общественного транспорта из-за недостатка электроэнергии
В Харькове изменено движение общественного транспорта из-за недостатка электроэнергии: некоторые троллейбусные маршруты курсируют по сокращенным маршрутам или не работают.
Оккупанты нанесли 483 удара по Запорожской области: 54-летний мужчина пострадал от атаки на предприятие
За минувшие сутки российские оккупанты 483 раза открывали огонь в 8 населенных пунктах Запорожской области, во время обстрела предприятия в Запорожье ранен 54-летний мужчина.
Херсонщина: обстрел рф унес жизни 2 человек, 3 получили ранения
российские войска обстреляли многочисленные населенные пункты в Херсонской области, в результате чего 2 человека погибли, 3 получили ранения и нанесли значительный ущерб жилым кварталам, зданиям и инфраструктуре.
российские удары повредили здания, автомобили и линию электропередач в Днепропетровской области
В Днепропетровской области удары рф повредили здания, автомобили, линию электропередач и вызвали взрывы в некоторых населенных пунктах.
Силы обороны отбили вражеское нападение, уничтожив 17 беспилотников в противовоздушном бою
Украинская противовоздушная оборона уничтожила все 17 российских беспилотников, нацеленных на Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую области во время ночной атаки 7 апреля 2024 года.