Какие специальности в Украине наиболее популярны среди студентов: полный перечень

Среди студентов украинских высших учебных заведений наиболее популярными остаются специальности "Право", "Менеджмент" и "Психология". Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает УНН.

Детали

По состоянию на начало 2025 года распределение всех обучающихся студентов по специальностям выглядело следующим образом:

право – 75 240 (7%);

менеджмент – 62 722 (5,8%);

психология – 59 217 (5,5%);

среднее образование (по предметным специальностям) – 52 149 (4,8%);

компьютерные науки – 37 064 (3,4%).

По словам нардепа, дисбаланс между популярностью некоторых специальностей и реальными потребностями экономики и запросом бизнеса. В технических и естественных отраслях уже сейчас ощущается нехватка специалистов, добавил он.

Когда речь пойдет о масштабном восстановлении страны, этот спрос только будет расти - пишет Бабак. По его мнению, важно запустить субвенцию "на естественные кабинеты", то есть уделять больше внимания изучению школьниками и абитуриентами точных и естественных наук.

Также должна быть мотивация и возможность изучать эти предметы, добавил Бабак. Кроме этого важно отказаться от советских и постсоветских стереотипов, вроде "Колледж=профтехническое училище".

Мы сознательно отказываемся от стереотипов. Колледж – это не ПТУ. Профессиональное образование – это не что-то второстепенное, а полноценное, современное направление – написал депутат.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Совет Фонда Президента Украины поддержал программу привлечения преподавателей из 250 ведущих зарубежных университетов. Они будут преподавать украинским студентам от трех до девяти месяцев или дистанционно.