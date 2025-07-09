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Які спеціальності в Україні найбільш популярні серед студентів: повний перелік

Київ • УНН

 • 986 перегляди

Станом на початок 2025 року найпопулярнішими спеціальностями серед українських студентів є право (75 240), менеджмент (62 722) та психологія (59 217). Народний депутат Сергій Бабак зазначає дисбаланс між популярністю цих спеціальностей та потребами економіки, особливо у технічних та природничих галузях.

Які спеціальності в Україні найбільш популярні серед студентів: повний перелік

Серед студентів українських вищих навчальних закладів найбільш популярними залишаються спеціальності "Право", "Менеджмент" і "Психологія". Про це повідомив у Telegram народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає УНН.

Деталі

Станом на початок 2025 року розподіл всіх студентів, що навчаються, за спеціальностями виглядав наступним чином:

  • право – 75 240 (7%);
    • менеджмент – 62 722 (5,8%);
      • психологія – 59 217 (5,5%);
        • середня освіта (за предметними спеціальностями) – 52 149 (4,8%);
          • комп’ютерні науки – 37 064 (3,4%).

            За словами нардепа, дисбаланс між популярністю деяких спеціальностей і реальними потребами економіки та запитом бізнесу. У технічних і природничих галузях уже зараз відчувається нестача фахівців, додав він.

            Коли мова йтиме про масштабну відбудову країни, цей попит лише зростатиме

            - пише Бабак. На його думку, важливо запустити субвенцію «на природничі кабінети», тобто приділяти більше уваги вивченню школярами і абітурієнтами точних і природничих наук.

            Також має бути мотивація і можливість вивчати ці предмети, додав Бабак. Окрім цього важливо відмовитися від радянських і пострадянських стереотипів, на кшталт "Коледж=профтехнічне училище".

            Ми свідомо відмовляємося від стереотипів. Коледж – це не ПТУ. Професійна освіта – це не щось другорядне, а повноцінний, сучасний напрям 

            – написав депутат.

            Нагадаємо

            Раніше УНН повідомляв, що Рада Фонду Президента України підтримала програму залучення викладачів з 250 провідних закордонних університетів. Вони викладатимуть українським студентам від трьох до дев'яти місяців або дистанційно.

            Євген Устименко

            Євген Устименко

            СуспільствоОсвіта
            Верховна Рада України
            Україна
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