Які спеціальності в Україні найбільш популярні серед студентів: повний перелік

Серед студентів українських вищих навчальних закладів найбільш популярними залишаються спеціальності "Право", "Менеджмент" і "Психологія". Про це повідомив у Telegram народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає УНН.

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Станом на початок 2025 року розподіл всіх студентів, що навчаються, за спеціальностями виглядав наступним чином:

право – 75 240 (7%);

менеджмент – 62 722 (5,8%);

психологія – 59 217 (5,5%);

середня освіта (за предметними спеціальностями) – 52 149 (4,8%);

комп’ютерні науки – 37 064 (3,4%).

За словами нардепа, дисбаланс між популярністю деяких спеціальностей і реальними потребами економіки та запитом бізнесу. У технічних і природничих галузях уже зараз відчувається нестача фахівців, додав він.

Коли мова йтиме про масштабну відбудову країни, цей попит лише зростатиме - пише Бабак. На його думку, важливо запустити субвенцію «на природничі кабінети», тобто приділяти більше уваги вивченню школярами і абітурієнтами точних і природничих наук.

Також має бути мотивація і можливість вивчати ці предмети, додав Бабак. Окрім цього важливо відмовитися від радянських і пострадянських стереотипів, на кшталт "Коледж=профтехнічне училище".

Ми свідомо відмовляємося від стереотипів. Коледж – це не ПТУ. Професійна освіта – це не щось другорядне, а повноцінний, сучасний напрям – написав депутат.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Рада Фонду Президента України підтримала програму залучення викладачів з 250 провідних закордонних університетів. Вони викладатимуть українським студентам від трьох до дев'яти місяців або дистанційно.