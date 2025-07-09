Які спеціальності в Україні найбільш популярні серед студентів: повний перелік
Київ • УНН
Станом на початок 2025 року найпопулярнішими спеціальностями серед українських студентів є право (75 240), менеджмент (62 722) та психологія (59 217). Народний депутат Сергій Бабак зазначає дисбаланс між популярністю цих спеціальностей та потребами економіки, особливо у технічних та природничих галузях.
Серед студентів українських вищих навчальних закладів найбільш популярними залишаються спеціальності "Право", "Менеджмент" і "Психологія". Про це повідомив у Telegram народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає УНН.
Деталі
Станом на початок 2025 року розподіл всіх студентів, що навчаються, за спеціальностями виглядав наступним чином:
- право – 75 240 (7%);
- менеджмент – 62 722 (5,8%);
- психологія – 59 217 (5,5%);
- середня освіта (за предметними спеціальностями) – 52
149 (4,8%);
- комп’ютерні науки – 37 064 (3,4%).
За словами нардепа, дисбаланс між популярністю деяких спеціальностей і реальними потребами економіки та запитом бізнесу. У технічних і природничих галузях уже зараз відчувається нестача фахівців, додав він.
Коли мова йтиме про масштабну відбудову країни, цей попит лише зростатиме
Також має бути мотивація і можливість вивчати ці предмети, додав Бабак. Окрім цього важливо відмовитися від радянських і пострадянських стереотипів, на кшталт "Коледж=профтехнічне училище".
Ми свідомо відмовляємося від стереотипів. Коледж – це не ПТУ. Професійна освіта – це не щось другорядне, а повноцінний, сучасний напрям
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Рада Фонду Президента України підтримала програму залучення викладачів з 250 провідних закордонних університетів. Вони викладатимуть українським студентам від трьох до дев'яти місяців або дистанційно.