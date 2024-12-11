Какие мероприятия релизовываются на Киевщине для поддержки ветеранов: Кравченко дал разъяснения
Киев • УНН
На Киевщине реализуют масштабную программу поддержки ветеранов войны и военнослужащих. В 2024 году область получила средства на 478 квартир и развивает сеть ветеранских хабов.
Киевщина по поручению Президента Украины Владимира Зеленского системно внедряет государственную стратегию, направленную на обеспечение потребностей участников боевых действий и ветеранов войны. Об этом рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
В частности, в 2024 году Киевщина получила из государственного бюджета более 1,1 млрд грн для закупки 478 квартир. Кроме того, построен первый инклюзивный городок на 59 домов благодаря поддержке благотворительного фонда Андрея Засухи и ФК "Колос Ковалевка".
В области функционирует 9 ветеранских хабов. В частности, 3 классических - в Борисполе, Броварах и Ирпене и 6 - ветеранские пространства. Вскоре откроется хаб в Белой Церкви.
В этом году финансирование областных программ поддержки ветеранов составляет 170 млн грн.
Кравченко рассказал о программах, которые реализуются на Киевщине:
Предусмотрена финансовая поддержка ветеранов и членов семей погибших;
Поддерживаем развитие ветеранских бизнесов. В регионе уже работает 98 ветеранских бизнесов;
Предоставляем психологическую и реабилитационную помощь. Для ускорения процесса создания реабилитационных отделений закупаем необходимое оборудование;
На базе Киевского областного реабилитационного центра функционирует инновационный центр национальной сети RECOVERY на 50 койко-мест;
Совместно с американским благотворителем Деллом Лоем Хансеном работаем над обустройством на территории одного из областных медучреждений нового реабилитационного корпуса с современными операционным и реанимационным блоком, диагностическим отделением и ортопедо-протезной лабораторией;
Из областного бюджета покрываем оплату терапевтических стоматологических услуг, хирургических стоматологических услуг, услуг по зубопротезированию и услуг челюстно-лицевой хирургии для действующих военнослужащих и ветеранов войны;
Проводим физкультурно-оздоровительные и спортивно мероприятия с участием ветеранов и военнослужащих;
Поддерживаем развитие адаптивных клубов, которые занимаются реабилитацией ветеранов. Функционирует шесть адаптивных клубов "Активные парки - Неудержимые".
"Совместными усилиями с районами и громадами Киевщины, общественными организациями и благотворителями продолжаем работать над созданием комфортных условий для тех, кто защищал наше государство", - добавил Руслан Кравченко.