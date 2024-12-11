Какие мероприятия релизовываются на Киевщине для поддержки ветеранов: Кравченко дал разъяснения

ukenru
Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
13:31 • 102129 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 101256 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Эксклюзив
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
 • 111731 просмотра

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Эксклюзив
Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
 • 103060 просмотра

Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

Эксклюзив
Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
 • 100292 просмотра

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
 • 102679 просмотра

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов

Эксклюзив
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
 • 146021 просмотра

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Эксклюзив
Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются
 • 125383 просмотра

Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Эксклюзив
В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы
 • 129645 просмотра

В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы

Эксклюзив
Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных
 • 138501 просмотра

Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
«Попытка №3": Бегун рассказала новую версию где взяли средства на «Зимнюю еПоддержку»

«Попытка №3": Бегун рассказала новую версию где взяли средства на «Зимнюю еПоддержку»

 • 48968 просмотра
В Запорожье из-под завалов достали еще одну жертву удара рф

В Запорожье из-под завалов достали еще одну жертву удара рф

 • 37215 просмотра
"Дальнобойность и меткость": Президент заслушал Сырского о пораженных военных объектах в рф

"Дальнобойность и меткость": Президент заслушал Сырского о пораженных военных объектах в рф

 • 36228 просмотра
Урегулирование войны в Украине является главным приоритетом - Трамп

Урегулирование войны в Украине является главным приоритетом - Трамп

 • 41866 просмотра
В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

14:25 • 52418 просмотра
публикации
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
Эксклюзив

13:31 • 102129 просмотра
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
Эксклюзив

 • 111731 просмотра
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

 • 146021 просмотра
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

 • 175246 просмотра
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 208866 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

16:12 • 17583 просмотра
В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

14:25 • 52418 просмотра
Лиза Кудроу рассказала, как актерам «Друзей» пришлось работать над дружбой вне камеры

Лиза Кудроу рассказала, как актерам «Друзей» пришлось работать над дружбой вне камеры

 • 100120 просмотра
Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

 • 97907 просмотра
Владимир Остапчук в третий раз стал отцом

Владимир Остапчук в третий раз стал отцом

 • 96176 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Какие мероприятия релизовываются на Киевщине для поддержки ветеранов: Кравченко дал разъяснения

Какие мероприятия релизовываются на Киевщине для поддержки ветеранов: Кравченко дал разъяснения

Киев  •  УНН

 • 5164 просмотра

Read in English

На Киевщине реализуют масштабную программу поддержки ветеранов войны и военнослужащих. В 2024 году область получила средства на 478 квартир и развивает сеть ветеранских хабов.

Киевщина по поручению Президента Украины Владимира Зеленского системно внедряет государственную стратегию, направленную на обеспечение потребностей участников боевых действий и ветеранов войны. Об этом рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

В частности, в 2024 году Киевщина получила из государственного бюджета более 1,1 млрд грн для закупки 478 квартир. Кроме того, построен первый инклюзивный городок на 59 домов благодаря поддержке благотворительного фонда Андрея Засухи и ФК "Колос Ковалевка".

В области функционирует 9 ветеранских хабов. В частности, 3 классических - в Борисполе, Броварах и Ирпене и 6 - ветеранские пространства. Вскоре откроется хаб в Белой Церкви.

В этом году финансирование областных программ поддержки ветеранов составляет 170 млн грн.

Кравченко рассказал о программах, которые реализуются на Киевщине:

Предусмотрена финансовая поддержка ветеранов и членов семей погибших;

Поддерживаем развитие ветеранских бизнесов. В регионе уже работает 98 ветеранских бизнесов;

Предоставляем психологическую и реабилитационную помощь. Для ускорения процесса создания реабилитационных отделений закупаем необходимое оборудование;

На базе Киевского областного реабилитационного центра функционирует инновационный центр национальной сети RECOVERY на 50 койко-мест;

Совместно с американским благотворителем Деллом Лоем Хансеном работаем над обустройством на территории одного из областных медучреждений нового реабилитационного корпуса с современными операционным и реанимационным блоком, диагностическим отделением и ортопедо-протезной лабораторией;

Из областного бюджета покрываем оплату терапевтических стоматологических услуг, хирургических стоматологических услуг, услуг по зубопротезированию и услуг челюстно-лицевой хирургии для действующих военнослужащих и ветеранов войны;

Проводим физкультурно-оздоровительные и спортивно мероприятия с участием ветеранов и военнослужащих;

Поддерживаем развитие адаптивных клубов, которые занимаются реабилитацией ветеранов. Функционирует шесть адаптивных клубов "Активные парки - Неудержимые".

"Совместными усилиями с районами и громадами Киевщины, общественными организациями и благотворителями продолжаем работать над созданием комфортных условий для тех, кто защищал наше государство", - добавил Руслан Кравченко.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Киевская область
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kievКиев