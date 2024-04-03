"Какие альтернативы?": Подоляк отреагировал на призывы не атаковать НПЗ рф

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк не видит альтернативы ударам по "военной инфраструктуре" россии, включая нефтепереработку, для снижения "потенциала агрессии" рф, пишет УНН.

Детали

Бить или не бить? Это риторический вопрос. Ведь если мы не ударим по "военной инфраструктуре" россии, включая нефтепереработку, то как мы сможем существенно снизить ее "потенциал агрессии" - указал Подоляк.

Он отметил, что действия Украины вполне конкретно и четко прописаны в соответствующих параграфах международного права. "Учитывая то, что "санкции", бизнес-интересы частных компаний с белой юрисдикцией и международная торговля по-прежнему оставляют рф просто огромные рыночные возможности для финансирования агрессии, какие альтернативы?", - задался вопросом советник руководителя Офиса.

"Или вы по-прежнему хотите продолжать жить в экзистенциальном страхе ожидания "глобальной третьей мировой войны", добровольно сохраняя военно-экономический потенциал рф в полном объеме? Еще раз: какие другие альтернативы, способные эффективно заменить физическое уничтожение российской сырьевой инфраструктуры для обеспечения войны?", - повторил Подоляк.

Дополнение

Как заявлял Президент Владимир Зеленский, реакция США на удары по энергетическим объектам России не была положительной.

Впрочем именно из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в россии ощутимо сократился экспорт российского дизельного топлива.

Во время атаки на российские энергетические объекты Украина начала использовать дроны с искусственным интеллектом, что помогает обойти системы ПВО и РЭБ.