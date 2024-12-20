Как будут работать банки и система электронных платежей НБУ на праздники: детали

ukenru
Эксклюзив
Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
14:16 • 36480 просмотра

Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году

Эксклюзив
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
13:45 • 88386 просмотра

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

Эксклюзив
Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области
12:28 • 80953 просмотра

Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео
12:20 • 93670 просмотра

В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
 • 115817 просмотра

Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

Эксклюзив
Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
 • 147338 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
 • 172468 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
 • 194347 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
 • 273752 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
 • 166321 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У "Теории большого взрыва" будет новый спин-офф: определилась творческая команда

У "Теории большого взрыва" будет новый спин-офф: определилась творческая команда

 • 173912 просмотра
Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

 • 155844 просмотра
Объединял древних британцев тысячи лет до нашей эры: новое открытие о назначении Стоунхенджа

Объединял древних британцев тысячи лет до нашей эры: новое открытие о назначении Стоунхенджа

 • 97784 просмотра
"Дюна: Пророчество" получит продолжение: анонсирован второй сезон

"Дюна: Пророчество" получит продолжение: анонсирован второй сезон

11:32 • 57289 просмотра
Оскар Айзек и Ана де Армас сыграют в новом секретном сериале Apple TV+

Оскар Айзек и Ана де Армас сыграют в новом секретном сериале Apple TV+

11:58 • 58581 просмотра
публикации
Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

14:22 • 42363 просмотра
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
Эксклюзив

13:45 • 88386 просмотра
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

 • 273752 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

 • 188653 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 207364 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

15:01 • 12213 просмотра
Рыба-пузырь и мышь-амфибия: ученые обнаружили 27 новых видов животных в Амазонии

Рыба-пузырь и мышь-амфибия: ученые обнаружили 27 новых видов животных в Амазонии

13:39 • 24420 просмотра
Оскар Айзек и Ана де Армас сыграют в новом секретном сериале Apple TV+

Оскар Айзек и Ана де Армас сыграют в новом секретном сериале Apple TV+

11:58 • 58581 просмотра
"Дюна: Пророчество" получит продолжение: анонсирован второй сезон

"Дюна: Пророчество" получит продолжение: анонсирован второй сезон

11:32 • 57289 просмотра
Объединял древних британцев тысячи лет до нашей эры: новое открытие о назначении Стоунхенджа

Объединял древних британцев тысячи лет до нашей эры: новое открытие о назначении Стоунхенджа

 • 97784 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Как будут работать банки и система электронных платежей НБУ на праздники: детали

Как будут работать банки и система электронных платежей НБУ на праздники: детали

Киев  •  УНН

 • 5872 просмотра

Read in English

Система электронных платежей НБУ будет работать круглосуточно в режиме 24/7 во время новогодних праздников. Для Госказначейства установлены временные ограничения 30-31 декабря из-за завершения отчетного года.

Во время новогодних праздников Система электронных платежей НБУ (СЭП) будет работать круглосуточно в режиме 24/7, обеспечивая бесперебойное функционирование. В то же время для Государственной казначейской службы введены временные ограничения в связи с завершением отчетного года, передает УНН со ссылкой на НБУ.

В период новогодних праздников Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) будет работать в круглосуточном режиме 24/7, как и в течение всего 2024 года.

Национальный банк учел обращение Государственной казначейской службы Украины о временных ограничениях на работу в СЭП для этого учреждения в связи с завершением отчетного года.

30 декабря 2024 года СЭП работает в обычном режиме 24/7. Валютный рынок, депозитарий НБУ и другие системы Национального банка также функционируют в стандартном режиме.

В Украине выпустили новую памятную монету "Новогодняя игрушка"19 дек. 2024, 19:39 • 33008 просмотров

Платежи в иностранной валюте через Национальный банк и АО «Укрэксимбанк» от Государственной казначейской службы проводятся до 13:00.

Расчеты по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга в национальной валюте между Казначейством и Нацбанком выполняются до 16:00.

31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года СЭП продолжает работать в режиме 24/7. В то же время платежные и информационные сообщения от и в Государственную казначейскую службу не принимаются.

Банковская система, валютный рынок, депозитарий НБУ и другие системы работают в стандартном режиме.

Кроме того, банки обязаны заранее обеспечить свои кассы и банкоматы наличностью различных номиналов для надлежащего обслуживания клиентов.

Напомним 

«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы на шесть популярных направлений. Они будут курсировать в период рождественско-новогодних праздников. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
ukrainaУкраина