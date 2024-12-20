Как будут работать банки и система электронных платежей НБУ на праздники: детали

Во время новогодних праздников Система электронных платежей НБУ (СЭП) будет работать круглосуточно в режиме 24/7, обеспечивая бесперебойное функционирование. В то же время для Государственной казначейской службы введены временные ограничения в связи с завершением отчетного года, передает УНН со ссылкой на НБУ.

В период новогодних праздников Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) будет работать в круглосуточном режиме 24/7, как и в течение всего 2024 года.

Национальный банк учел обращение Государственной казначейской службы Украины о временных ограничениях на работу в СЭП для этого учреждения в связи с завершением отчетного года.

30 декабря 2024 года СЭП работает в обычном режиме 24/7. Валютный рынок, депозитарий НБУ и другие системы Национального банка также функционируют в стандартном режиме.

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Платежи в иностранной валюте через Национальный банк и АО «Укрэксимбанк» от Государственной казначейской службы проводятся до 13:00.

Расчеты по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга в национальной валюте между Казначейством и Нацбанком выполняются до 16:00.

31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года СЭП продолжает работать в режиме 24/7. В то же время платежные и информационные сообщения от и в Государственную казначейскую службу не принимаются.

Банковская система, валютный рынок, депозитарий НБУ и другие системы работают в стандартном режиме.

Кроме того, банки обязаны заранее обеспечить свои кассы и банкоматы наличностью различных номиналов для надлежащего обслуживания клиентов.

Напомним

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