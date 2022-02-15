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15 марта, 19:03 • 100737 просмотра

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15 марта, 13:44 • 129983 просмотра

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15 марта, 12:52 • 101059 просмотра

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Кабмин утвердил состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ: имена

Кабмин утвердил состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ: имена

Киев • УНН

 • 34718 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров принято решение об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на занятие должности Директора Национального антикоррупционного бюро, передает УНН со ссылкой на Кабмин.

Детали

Комиссия будет состоять из шести человек, которые имеют многолетний опыт в сфере противодействия коррупции, адвокатуры и работы правоохранительных органов. В состав комиссии вошли:

Карен Гринавей

Драго Кос

Николай Кучерявенко

Кирилл Легких

Повилас Малакаускас

Алексей Савчук

Добавим

Утверждение состава комиссии со стороны Правительства произошло в соответствии с частью третьей статьи 7 Закона Украины “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”.

Ранее

В январе правительство начало формирование конкурсной комиссии, которая будет выбирать нового директора Национального антикоррупционного бюро вместо Артема Сытника.

Так, 26 января КМУ поручил Министерству внутренних дел Украины, Министерству юстиции Украины и Министерству экономики Украины до 1 февраля представить предложения в отношении трех человек, которые войдут в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ.

Там напомнили, что директор НАБУ назначается на должность Кабинетом министров в соответствии с результатами открытого конкурсного отбора.

Украинские Национальные Новости

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