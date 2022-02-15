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Кабмін затвердив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ: імена

Кабмін затвердив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ: імена

Київ • УНН

 • 34719 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення про затвердження складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро, передає УНН із посиланням на Кабмін.

Деталі

Комісія складатиметься з шести осіб, які мають багаторічний досвід у сфері протидії корупції, адвокатури та роботи правоохоронних органів. До складу комісії увійшли:

Карен Грінавей

Драго Кос

Микола Кучерявенко

Кирило Легких

Повілас Малакаускас

Олексій Савчук

Додамо

Затвердження складу комісії з боку Уряду відбулося відповідно до частини третьої статті 7 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”.

Проведення відкритого та прозорого конкурсу для обрання нового директора НАБУ є важливою частиною формування ефективної антикорупційної інфраструктури в Україні та незмінним пріоритетом для Кабінету Міністрів.

Раніше

У січні уряд розпочав формування конкурсної комісії, яка буде обирати нового директора Національного антикорупційного бюро замість Артема Ситника.

Так, 26 січня КМУ доручив Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству юстиції України та Міністерству економіки України до 1 лютого подати пропозиції щодо трьох осіб, які увійдуть до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ.

Там нагадали, що директор НАБУ призначається на посаду Кабінетом міністрів відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору.

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