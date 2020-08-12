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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72735 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99696 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105644 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125546 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100807 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101705 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Кабмин утвердил порядок использования средств для закупки автомобилей экстренной медпомощи

Кабмин утвердил порядок использования средств для закупки автомобилей экстренной медпомощи

Киев  •  УНН

 • 12542 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабмин утвердил порядок использования средств из госбюджета для развития экстренной медпомощи, в частности, на закупку автомобилей. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Проектом акта предусматривается утверждение порядка использования средств, предусмотренных в госбюджете для развития экстренной медицинской помощи, а также перечня медицинских изделий и вспомогательных средств, систем медицинских наборов, процедурных наборов, которые закупаются за средства госбюджета для развития системы экстренной медицинской помощи", - сказал глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, предполагается закупка специализированного транспорта медпомощи, вспомогательных средств для их оборудования.

"Общая потребность неотложная в автомобилях экстренной медицинской помощи на сегодня составляет более 1800 авто в целом по Украине", - добавил Степанов.

Напомним, Министерство здравоохранения планирует повысить зарплаты работникам экстренной медпомощи, закупить около 1800 автомобилей скорой помощи в течение следующих нескольких лет и решить вопросы маршрутизации больных по нескольким направлениям.

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