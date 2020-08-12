Кабмін затвердив порядок використання коштів для закупівлі автомобілів екстреної меддопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кабмін затвердив порядок використання коштів з держбюджету для розвитку екстреної меддопомоги, зокрема, на закупівлю автомобілів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Проектом акту передбачається затвердження порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для розвитку екстреної медичної допомоги, а також переліку медичних виробів та допоміжних засобів, систем медичних наборів, процедурних наборів, що закуповуються за кошти держбюджету для розвитку системи екстреної медичної допомоги", - сказав очільник МОЗ Максим Степанов.
За його словами, передбачається закупівля спеціалізованого транспорту меддопомоги, допоміжних засобів для їх устаткування.
"Загальна потреба невідкладна у автомобілях екстреної медичної допомоги на сьогодні складає більше 1800 авто цілком по Україні", - додав Степанов.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я планує підвищити зарплати працівникам екстреної меддопомоги, закупити близько 1800 автомобілів швидкої допомоги протягом наступних кількох років та вирішити питання маршрутизації хворих за кількома напрямками.