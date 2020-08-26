Кабмин определил порядок действий АРМА при исполнении решений суда о спецконфискации
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Правительство одобрило постановление "О внесении изменения в Порядок реализации арестованных активов на электронных торгах", что позволит своевременно выполнять судебные решения о специальной конфискации активов, а сотрудники АРМА получат четкий алгоритм действий при их выполнении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Правительство урегулировал порядок действий АРМА при исполнении судебных решений. Сегодня на очередном заседании правительства утверждено постановление Кабинета министров Украины "О внесении изменения в Порядок реализации арестованных активов на электронных торгах", - говорится в сообщении.
Нововведение, как указано, в частности, "предоставят возможность своевременного исполнения судебных решений о специальной конфискации активов". "Отныне сотрудники АРМА получат четкий алгоритм действий при выполнении таких решений, что прежде всего позволит оперативно возмещать убытки от преступления потерпевшей стороне", - говорится в сообщении.
Также указано, что принятые изменения, в частности, призваны урегулировать вопрос сроков и порядка действий АРМА относительно перечисления полученных от реализации активов средств в пользу потерпевшего, гражданского истца и в Государственный бюджет Украины при исполнении судебных решений о специальной конфискации.
Напомним, АРМА утвердило порядок проведения конкурсного отбора управляющих активами.