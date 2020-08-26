Кабмін визначив порядок дій АРМА при виконанні рішень суду про спецконфіскацію

"Уряд врегулював порядок дій АРМА при виконанні судових рішень. Сьогодні на черговому засіданні уряду затверджено постанову Кабінету Міністрів України ”Про внесення зміни до Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах”, - йдеться у повідомленні.

Нововведення, як вказано, зокрема, "нададуть можливість своєчасного виконання судових рішень про спеціальну конфіскацію активів". "Відтепер співробітники АРМА отримають чіткий алгоритм дій при виконанні таких рішень, що передусім дасть змогу оперативно відшкодовувати збитки від злочину потерпілій стороні”, - сказано у повідомленні.

Також вказано, що ухвалені зміни, зокрема, покликані врегулювати питання строків та порядку дій АРМА щодо перерахування отриманих від реалізації активів коштів на користь потерпілого, цивільного позивача та до Державного бюджету України при виконанні судових рішень про спеціальну конфіскацію.

Нагадаємо, АРМА затвердило порядок проведення конкурсного відбору управителів активами.