АРМА затвердило порядок проведення конкурсного відбору управителів активами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Агентство з розшуку та менеджменту активів затвердило порядок проведення конкурсного відбору управителів активами. Про це УНН повідомляє із посиланням на прессслужбу АРМА.
"Тендерний комітет АРМА з питань управління активами розробив та затвердив порядок проведення конкурсного відбору управителів активами, який визначає механізм відбору суб’єктів господарювання для управління активами, переданими Агентству судовими ухвалами", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що запровадження порядку дозволить унормувати процес відбору, визначити його послідовність, критерії і, з огляду на зазначене, надати конкурсним процедурам більш зрозумілого та передбачуваного характеру для бізнесу і громадськості.
Також затверджений порядок застосовуватиметься, зокрема, для відбору управителів на активи, конкурси щодо яких (етап прийому документів) на сьогодні тривають.
Порядок регламентує проведення всіх етапів конкурсу, визначає його зміст та умови, зокрема:
▪️ алгоритм публічного оголошення;
▪️ чіткий перелік документів, необхідних для участі у відборі, та порядок їх подання до АРМА;
▪️ кваліфікаційні критерії, яким повинні відповідати учасники;
▪️ підстави допуску/недопуску учасників та проведення конкурсу;
▪️ процедуру засідання Тендерного комітету з питань управління активами;
▪️ критерії визначення та механізм обрання переможця конкурсу;
▪️ спосіб оприлюднення результатів конкурсу тощо.
Нагадаємо, АРМА передало в управління заарештовані цінні папери "Газтранзиту".