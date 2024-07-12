Киев • УНН
Кабинет Министров выделил дополнительно 1,9 миллиарда гривен гранта от Всемирного банка на восстановление теплоснабжения Харькова к следующему зимнему сезону.
Кабинет министров выделил дополнительные в рамках гранта от Всемирного банка 1,9 млрд гривен на восстановление теплоснабжения Харькова. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
Следующий вызов это подготовка к отопительному сезону. Как я уже говорил, мы выделили Харьковщине 2,5 млрд гривен на эти цели и сегодня правительство выделяет дополнительные 1,9 млрд гривен на восстановление теплоснабжения города Харькова. Это средства в рамках гранта от Всемирного банка. Будет закуплено необходимое оборудование и проведены работы, чтобы жители города зимой имели тепло в собственных домах
Напомним
В июне Кабмин выделил для Харькова и Харьковщины дополнительные 2,5 млрд гривен на восстановление энергосистемы региона, города, на установку когенерационных установок, блочно-модульных котельных и газовых генераторов.