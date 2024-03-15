Кабмин в третий раз переназначил Виктора Еленского главой Государственной службы по этнополитике

Кабинет министров в третий раз переназначил Виктора Еленского председателем Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести. Также правительство согласовало назначение Игоря Павленко заместителем председателя Ровенской ОГА.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Назначен Еленский Виктор Евгеньевич председателем Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести - сообщил Мельничук.

Также Кабмин согласовал назначение Игоря Павленко заместителем председателя Ровенской областной государственной администрации.

Дополнение

Виктор Еленский был назначен Кабмином председателем Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести в декабре 2022 года. Тогда он был назначен до 26 марта 2023 года.

3 марта 2023 года он был повторно назначен председателем Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.

Напомним Кабинет министров увеличил с 612 до 662 осиб численность работников аппарата Администрации Государственной пограничной службы Украины.