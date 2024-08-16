Кабмин утвердил создание новой системы «е-Консул»

Кабинет министров утвердил положение о создании информационно-коммуникационной системы «е-Консул», которая позволит цифровизировать и автоматизировать консульские услуги.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Утверждено положение об информационно-коммуникационной системе «е-Консул», определяющее цели, основные задачи, структуру, функциональные возможности и субъектов информационно-коммуникационной системы «е-Консул», ее функционирование и использование - сообщил Мельничук.

Он добавил, что МИД Украины поручено обеспечить введение в эксплуатацию информационно-коммуникационной системы "е-Консул" в пределах расходов, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год, а также за счет международной технической помощи, других источников, не запрещенных законодательством.

Напомним,

Министерство иностранных дел Украины планирует воплотить масштабную политику цифровизации, в том числе и консульских услуг для украинцев за рубежом. Идея МИД заключается в том, чтобы через цифровизацию перевести часть в дистанционный формат, чтобы уменьшить нагрузку на консулов и дать гражданам беспрепятственный доступ к этим услугам.