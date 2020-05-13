Кабмин принял ряд кадровых решений: стали известны имена
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений, в частности назначил заместителя председателя Государственной налоговой службы и председателя Государственной экологической инспекции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, передает УНН.
По словам Мокана, на заседании правительства было назначено:
Терещенко Александра Леонтьевича - заместителем министра по делам ветеранов;
Олейникова Евгения Владимировича - заместителем председателя Государственной налоговой службы;
Малеваного Андрея Николаевича - председателем Государственной экологической инспекции;
Пляцко Андрея Валерьевича - первым заместителем председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения;
Шевчука Максима Константиновича - заместителем председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.
Напомним, 6 мая Кабинет министров также принял ряд кадровых решений. Тогда был назначен заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины и заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.