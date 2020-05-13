Кабмин принял ряд кадровых решений: стали известны имена

По словам Мокана, на заседании правительства было назначено:

Терещенко Александра Леонтьевича - заместителем министра по делам ветеранов;

Олейникова Евгения Владимировича - заместителем председателя Государственной налоговой службы;

Малеваного Андрея Николаевича - председателем Государственной экологической инспекции;

Пляцко Андрея Валерьевича - первым заместителем председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения;

Шевчука Максима Константиновича - заместителем председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Напомним, 6 мая Кабинет министров также принял ряд кадровых решений. Тогда был назначен заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины и заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.