Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: стали відомі імена
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень, зокрема призначив заступника голови Державної податкової служби та голову Державної екологічної інспекції. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, передає УНН.
За словами Мокана, на засіданні уряду призначили:
Терещенка Олександра Леонтійовича - заступником міністра у справах ветеранів;
Олейнікова Євгена Володимировича - заступником голови Державної податкової служби;
Мальованого Андрія Миколайовича - головою Державної екологічної інспекції;
Пляцко Андрія Валерійовича - першим заступником голови Державного агентства з управління зоною відчуження;
Шевчука Максима Костянтиновича - заступником голови Державного агентства з управління зоною відчуження.
Нагадаємо, 6 травня Кабінет міністрів також ухвалив низку кадрових рішень. Тоді було призначено заступника міністра енергетики та захисту довкілля України та заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.