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Кабмин одобрил концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей

Киев • УНН

 • 12742 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Кабинет министров на заседании в среду поддержал концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, передает корреспондент УНН.

Кабмин одобрил концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей

"Эта концепция в случае ее принятия ляжет в основу стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей. Речь идет именно о подконтрольной правительству территории Украины", - сказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.

Он напомнил, что до 2014 года указанные области были мощными аграрными регионами, но после войны подверглись многочисленным потерям.

По оценке различных экспертов, на восстановление этой территории потребуется около 20 млрд долларов, сказал Резников. Единственный выход, по его мнению, это - инвесторы.

"Наш подход в этой концепции базируется на создании возможностей и стимулов для инвестиций, а именно - определение территории и класса приоритетного развития, введение дополнительных стимулов в виде направления части прибыли предприятий на реинвестирование в собственное развитие, распространение стандартов международных коммерческих арбитражей, страхование военно-политических рисков, развитие инфраструктуры и т.д.", - сказал вице-премьер.

Напомним, по словам Алексея Резникова, Украина не сможет обратиться в Международный уголовный суд по выплатам компенсации за военные преступления России на Донбассе и в Крыму, пока не ратифицирует Римский статут.

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