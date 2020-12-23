Кабмін схвалив концепцію економічного розвитку Донецької і Луганської областей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу підтримав концепцію економічного розвитку Донецької і Луганської областей, передає кореспондент УНН.
“Ця концепція в разі її прийняття ляже в основу стратегії економічного розвитку Донецької і Луганської областей. Мова йде саме про підконтрольну уряду територію України”, - сказав віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.
Він нагадав, що до 2014 року зазначені області були потужними аграрними регіонами, але після війни зазнали чисельних втрат.
За оцінкою різних експертів, на відновлення цієї території знадобиться близько 20 млрд доларів, сказав Резніков. Єдиний вихід, на його думку, це – інвестори.
“Наш підхід у цій концепції базується на створенні можливостей і стимулів для інвестицій, а саме – визначення території і класу пріоритетного розвитку, запровадження додаткових стимулів у вигляді спрямування частини прибутку підприємств на реінвестування у власний розвиток, поширення стандартів міжнародних комерційних арбітражів, страхування військовополітичних ризиків, розвиток інфраструктури тощо”, - сказав віце-прем’єр.
Нагадаємо, за словами Олексія Резнікова, Україна не зможе звернутися до Міжнародного кримінального суду щодо виплат компенсації за військові злочини Росії на Донбасі і в Криму, поки не ратифікує Римський статут.