Кабмин рассмотрит вопрос частичной остановки действия соглашения о безвизе с Беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проекты постановлений о частичной остановке действия соглашения о безвизе для граждан между Украиной и Республикой Беларусь, о внесении изменений в ПДД, а также изменения в перечень профессиональных заболеваний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня правительства.
Так, члены правительства планируют рассмотреть ряд проектов постановлений, в частности, некоторые вопросы деятельности АО "Укрзализныця", о внесении изменений в Правила дорожного движения, о частичной остановке действия соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о безвизовых поездках граждан и о внесении изменений в перечень профессиональных заболеваний.
Также Кабмин планирует рассмотреть проекты распоряжений, в частности, об утверждении перспективных планов формирования территорий общин разных областей.
Кроме того, предусматривается рассмотрение кадровых вопросов и проектов указов Президента Украины.
Напомним, в Беларуси на 9 мая зарегистрировано 22 тысячи 52 человека с положительным тестом на COVID-19.
Как сообщал УНН ранее, несмотря на пандемию коронавируса в Беларуси провели парад ко Дню Победы. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко призвал не делать поспешных выводов и не осуждать страну за проведение парада в День Победы, несмотря на пандемию коронавируса в мире.