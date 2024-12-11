Кабмин принял решение о финансовой поддержке рыбоводов в деоккупированных регионах
Киев • УНН
Кабмин утвердил порядок финансовой поддержки производителей пресноводной рыбы на деоккупированных территориях. Компенсация покроет затраты на выращивание и приобретение рыбопосадочного материала.
Правительство приняло решение о помощи производителям пресноводной рыбы на деоккупированных территориях, пишет УНН со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
детали
Кабинет Министров Украины утвердил порядок компенсаций предпринимателям, которые занимаются выращиванием пресноводной рыбы на деоккупированных и пострадавших от боевых действий территориях.
Постановление "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете для предоставления финансовой поддержки производителям, занимающимся сельскохозяйственной деятельностью по разведению, содержанию, выращиванию пресноводной рыбы на деоккупированных и пострадавших от боевых действий территориях" приняли на очередном заседании.
Предприниматели смогут получить компенсацию в размере до 30% расходов (без учета налога на добавленную стоимость) на:
выращивание рыбопосадочного материала для его дальнейшей реализации;
приобретение рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов с целью производства товарной продукции.
Заявки на получение финансовой поддержки будут приниматься через государственный аграрный реестр.
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